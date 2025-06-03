Песков призвал дождаться результатов следствия по атакам Украины на РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, каким мог бы быть ответ Москвы на атаки Киева в прошедшие выходные, предложил дождаться результатов следствия.

Он отметил, что глава государства Владимир Путин получал информацию по этим атакам в онлайн-режиме.

«Мы говорили, что президент о произошедшем получал информацию в режиме онлайн. Вы знаете, что идет следствие, которое начал СК РФ, и было соответствующее заявление министерства обороны. Я предлагаю дождаться результатов следствия и ориентироваться на содержание заявления Министерства обороны России», — сказал представитель Кремля.