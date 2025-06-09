Санкции против России не дают европейским компаниям осваивать Севморпуть — FT
14:32 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антироссийские санкции мешают европейским компаниям активно использовать Северный морской путь (СМП) — самый короткий маршрут из Европы в Азию по морю. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что в 2018 году контейнеровоз Venta Maersk датской логистической компании Maersk стал первым европейским грузовым судном, которое прошло из Азии в Европу по Северному Ледовитому океану. Однако с тех пор ни один крупный международный морской перевозчик не воспользовался этим маршрутом.
Как сообщил изданию источник, близкий к Møller-Maersk, компания прекратила использование Севморпути и сотрудничество с Россией из-за западных санкций. Во время прохождения по водам Арктики контейнеровозы полагаются на морские хабы или транспортные узлы, которые почти полностью располагаются в российских территориальных водах, а для их использования иногда нужна помощь российских ледоколов.
Глава британской консалтинговой фирмы Maritime Strategies International Дэниэл Ричардс также в комментарии для газеты объяснил осторожность западных морских перевозчиков желанием избежать любых рисков, связанных с геополитикой. По его словам, несколько грузовых судов продолжают использовать Севморпуть, однако зачастую их компании-операторы поддерживают связи с Россией или Китаем.
В марте первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов сообщил, что количество рейсов, которые совершили иностранные компании по Северному морскому пути, увеличилось в два раза — с семи в 2023 году до 13 в 2024 году. По его словам, заторы на Суэцком канале, конфликт на Красном море, пиратство на маршрутах через Африку создают предпосылки для запуска Севморпути как полноценного транспортного коридора.
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