Сбер и знаменитые режиссеры сняли трогательные истории о родных местах

10:30

Фото Сбер



12 июня страна отмечает День России. В преддверии праздника Сбер и СберМаркетинг представляют спецпроект – киноальманах «Россия, я люблю тебя». Он объединяет три короткометражные истории о глубокой и искренней любви к своей Родине.

Над созданием фильмов работали известные российские режиссеры: Николай Хомерики, Алексей Нужный и Алексей Куприянов. Каждый из них по-своему рассказал о связи человека с родной землей.

Россия – это не только бескрайние просторы, природное богатство и многовековая история. Это десятки миллионов людей, в сердцах которых живет любовь к своей стране. Чтобы передать силу и многогранность этого чувства, авторы создали три уникальные киноновеллы. Все они разные по жанру и настроению, но в каждой звучит тема родных мест, воспоминаний и тепла, с которым мы смотрим на то, откуда родом.

Киноальманах уже доступен на лендинге спецпроекта, а с 12 июня будет доступен на Okko. Зрителей ждут не только сами фильмы, но и закулисные материалы: интервью с режиссерами и истории создания. Также каждый сможет проголосовать за новеллу, которая тронула его больше других.

«Россия – это миллионы людей. И в сердце каждого живет особая любовь – к родному месту, к людям, к памяти. Для нас киноальманах «Россия, я люблю тебя» – это возможность напомнить о простых, но фундаментальных вещах: любовь к Родине начинается с уважения к тем местам, где проходит наша жизнь, – рассказал управляющий директор, начальник Управления коммуникаций и репутации Сбера Артем Фатхуллин. – Мы дали слово талантливым режиссерам нашего времени – тем, кто умеет точно и деликатно говорить о важном: Николаю Хомерики, Алексею Нужному и Алексею Куприянову. Жанр короткого метра выбран не случайно: в нем нет места лишнему, но есть пространство для чувств и тишины, в которой зритель может услышать самого себя».

«Для Сбера это больше, чем спецпроект ко Дню России – это вклад в культурный диалог и поддержка тех, кто умеет видеть страну глубже. Нам важно, чтобы разговор о вечных вещах – о Родине, памяти, семье – звучал по-новому: современно, близко сегодняшнему человеку, – подчеркнула исполнительный директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбера Алена Конурина. – Места действия фильмов выбрали сами режиссеры – и они оказались очень разными: Москва, Петербург, Йошкар-Ола. У каждого города – свое лицо России, своя интонация, свои корни. Фильмы непохожи друг на друга, но вместе дают объемное, живое ощущение страны. Эти истории – настоящие, не придуманные, про нас с вами: про ту внутреннюю силу, которую дает ощущение дома. Именно такие вещи дольше всего остаются с человеком».

Имиджевая кампания стартует 11 июня и охватит все ключевые медиаканалы: федеральное телевидение, цифровые платформы, соцсети и наружную рекламу.