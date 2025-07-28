СберНПФ сообщил участникам программы долгосрочных сбережений размер господдержки за 2024 год

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28 июля участники программы долгосрочных сбережений (ПДС), оформившие договоры в СберНПФ, впервые увидели информацию о размере государственного софинансирования (господдержки), положенного им за взносы в программу за 2024 год. Данные отразились на карточке договора ПДС в СберБанк Онлайн и в личном кабинете на сайте СберНПФ. Фактическое поступление средств господдержки на счета участников произойдет после завершения всех регламентных процедур.

В СберНПФ господдержку получат более 1,8 млн человек на общую сумму около 32 млрд рублей. Средняя сумма государственного софинансирования на одного участника составит почти 18 тыс. рублей. Наибольшую поддержку от государства в размере 36 тысяч рублей в год через СберНПФ получат около 670 тыс. граждан.

«Начисление государственного софинансирования по договорам ПДС, оформленным в 2024 году, — это важная веха в реализации программы долгосрочных сбережений. Первое поступление господдержки наглядно демонстрирует работоспособность и уникальность этой программы. Участники, оформившие договоры со СберНПФ, уже получили 17,8% годовых инвестиционного дохода, а теперь смогут дополнительно получить до 36 тысяч рублей государственной поддержки. Возможность ежегодно привлекать такую сумму от государства позволяет россиянам ускорять достижение своих финансовых целей, делая ПДС одним из самых востребованных и прозрачных инструментов для долгосрочных накоплений на будущее», – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Государственная поддержка в рамках ПДС — это ежегодные поступления от государства на индивидуальные счета участников программы.

Размер софинансирования зависит от величины взноса и официального дохода участника. Если среднемесячный доход составляет до 80 000 рублей, поддержка рассчитывается в соотношении 1:1. При доходе от 80 000.01 до 150 000 рублей коэффициент составит 1:2, при доходе выше 150 000 рублей — 1:4.

Для получения максимальной суммы господдержки, которая составляет 36 тысяч рублей в год, участнику программы необходимо вносить 36, 72 или 144 тыс. рублей в год в зависимости от категории дохода ежегодно в течение 10 лет. Минимальная сумма взносов для получения господдержки составляет 2 тысячи рублей в год.