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НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ сбиты 20 украинских БПЛА

09:00 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Курской области, 2 БПЛА сбиты над Московским регионом и по одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей», — сказали там.

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