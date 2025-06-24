За ночь над регионами РФ сбиты 20 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Курской области, 2 БПЛА сбиты над Московским регионом и по одному БПЛА уничтожено над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей», — сказали там.