Глава МАГАТЭ считает, что Ирану не потребуется много времени, что восстановить обогащение урана
09:00 29.06.2025 Источник: Интерфакс
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Ирану для возобновления работ по обогащению урана потребуется несколько месяцев.
"Я бы сказал, что они могут получить в течение нескольких месяцев, или даже меньше, несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран", - сказал Гросси в интервью CBS News, отметив, что после ударов США по иранским ядерным объектам там "кое-что еще сохраняется".
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