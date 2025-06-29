Глава МАГАТЭ считает, что Ирану не потребуется много времени, что восстановить обогащение урана

09:00 Источник: Интерфакс

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Ирану для возобновления работ по обогащению урана потребуется несколько месяцев.

"Я бы сказал, что они могут получить в течение нескольких месяцев, или даже меньше, несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран", - сказал Гросси в интервью CBS News, отметив, что после ударов США по иранским ядерным объектам там "кое-что еще сохраняется".