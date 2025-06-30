Европейские эксперты хотят убедить ЕК в пагубности ужесточения санкций против РФ — СВР
16:00 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты стран Евросоюза настойчиво пытаются убедить Европейскую комиссию (ЕК) в пагубности ужесточения санкций против России. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
«По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики», — указывается в сообщении.
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