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НОВОСТИ

Европейские эксперты хотят убедить ЕК в пагубности ужесточения санкций против РФ — СВР

16:00 30.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты стран Евросоюза настойчиво пытаются убедить Европейскую комиссию (ЕК) в пагубности ужесточения санкций против России. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«По поступающим в СВР данным, европейские эксперты настойчиво пытаются убедить Еврокомиссию в пагубности для самого Евросоюза дальнейшего ужесточения ограничительных мер против российской экономики», — указывается в сообщении.

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