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Китай разрушил 300 дамб на притоке реки Янцзы, чтобы спасти среду обитания редких рыб

13:00 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай снес 300 плотин и закрыл большинство малых гидроэлектростанций на реке Чишуйхэ — крупном притоке Янцзы в верхнем течении. Как сообщает газета South China Morning Post, это было сделано, чтобы защитить популяции рыб в рамках усилий по восстановлению экологии бассейна самой длинной реки Евразии.

По этой информации, 300 из 357 дамб и плотин на Чишуйхэ, также известной как Красная река, были демонтированы к концу 2024 года, кроме того, 342 из 373 малых гидроэлектростанций выводятся из эксплуатации. Как указывает издание, теперь многие редкие водные обитатели смогут возобновить естественный репродуктивный цикл.

Чишуйхэ имеет протяженность более 400 км и протекает через юго-западные провинции КНР Юньнань, Гуйчжоу и Сычуань. Экологи считают эту реку последним убежищем для ряда редких и эндемичных видов рыб в верховьях Янцзы. Предполагается, что работы по освобождению ее от дамб, начатые в 2020 году, помогут сохранению в живой природе в том числе китайского осетра, который находится на грани исчезновения.

Власти КНР принимают меры по защите бассейна реки Янцзы как важной водной среды обитания. В том числе с 1 января 2021 года вступил в силу 10-летний запрет на рыболовство в Янцзы и ряде притоков, также принимаются меры по регулированию деятельности малых гидроэлектростанций на притоках, которые влияют на биоразнообразие.

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