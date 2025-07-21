Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание площадью 120 кв. метров произошло в строении в селе Песчаное Оренбургской области. Погибли пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«21.07.2025 в 02:06 (00:06 мск — прим. ТАСС) поступило сообщение о возгорании по адресу: Илекский район, с. Песчаное. Огнем уничтожено строение на общей площади 120 квадратных метров. <…> К сожалению, погибли пять человек», — говорится в сообщении.