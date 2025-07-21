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Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться

15:32 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1 на одну женщину. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Удмуртской Республики Александром Бречаловым.

Бречалов рассказал президенту, что на данный момент задача по повышению рождаемости является вызовом для Удмуртии, коэффициент в регионе составляет 1,39.

«Чуть выше, чем в Приволжском федеральном округе, но ниже, чем в среднем по России. Для нас это очень амбициозный вызов. К 2030 году 1,6 должен быть коэффициент», — сказал он, отметив, что есть положительный тренд — с каждым годом становится больше многодетных семей.

«Суммарный коэффициент рождаемости должен быть выше, конечно. Даже и к 2030 году этого мало. Но я понимаю, что не просто было и этого добиться, но хотя бы 2,1 должно быть», — указал Путин.

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