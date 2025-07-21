Военные учения с участием стран НАТО пройдут в Молдавии в августе — Минобороны

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные учения «Огненный щит — 2025» с участием двух стран НАТО — США и Румынии — пройдут с 4 по 18 августа в Молдавии. Об этом сообщило Минобороны страны.

«В период с 4 по 18 августа текущего года в учебных центрах Национальной армии пройдут ежегодные учения „Огненный щит — 2025“. Начиная с 2015 года по традиции учения „Огненный щит“ предоставляют молдавским военнослужащим возможность подготовки совместно с румынскими и американскими коллегами», — говорится в сообщении, которое опубликовало на своем сайте Минобороны республики. Граждан страны предупредили, что в ходе учений по дорогам будет передвигаться военная техника.

Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана. Президент Молдавии Майя Санду не исключила, что в контексте украинского кризиса республика может отказаться от прописанного в конституции нейтралитета и вступить в НАТО, хотя против этого, по опросам, выступает подавляющее большинство населения. В этой ситуации глава республики отметила важность проведения информационной кампании о преимуществах членства в НАТО.