Собянин: Более 250 общественных проектов москвичей получили поддержку города

10:18

Москвичи, активно участвующие в жизни города, помогают изменять к лучшему жизнь столицы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, горожане предлагают интересные инициативы и проекты по развитию инфраструктуры, благоустройству районов, дворов и организации разных событий. Как отмечает градоначальник, примером того, как москвичи могут влиять на развитие города может быть конкурс «ЛИЦА района». Он проводится с 2020 года и за эти годы на него подали более 4 500 заявок.

«Свыше 250 проектов получили поддержку на городском уровне. Самыми активными оказались жители районов Таганский, Тверской, Басманный, Хамовники и Пресненский, - сообщил Собянин. - В этом году на конкурс уже подано более 500 новых заявок – в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года».

По словам Собянина, в нынешнем году онлайн-заявки принимаются до 30 сентября в шести направлениях: здравоохранение и инклюзивность; личностное развитие и образование; культура, искусство и творчество; патриотическое воспитание; семейные ценности и сообщества; спорт, экология и туризм.

Потенциальные участники могут выбрать одну из трех номинаций: «Мой проект» (для авторов уже реализуемых инициатив), «Моя идея проекта» (для начинающих свой путь в общественной сфере) и новинка этого года — «ЛИЦА 2.0: Хранители традиций» — для новых инициатив победителей предыдущих сезонов.

Организаторы рассмотрят и общественные проекты, и идеи по улучшению районов, и даже продвижение ярких локальных брендов на городской уровень. Заявки пройдут дистанционное тестирование, а затем авторы смогут представить свои проекты в разных направлениях перед экспертным сообществом и после этого получат доступ к образовательной программе. Они будут участвовать в нетворкинг-сессиях, мастер-классах, тренингах, лекциях, командообразующих мероприятиях.

Победители станут частью сообщества «ЛИЦА» Агентства общественных проектов, получат призы и помощь в выполнении своих проектов.