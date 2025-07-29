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Поляки раздражены украинцами, переехавшими в Польшу — посол Украины

11:00 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Украины в Польше Василий Боднар заявил, что поляки недовольны украинцами, переехавшими в страну. В частности, посол сравнил своих соотечественников с заселившимися в квартиру чужаками, которые начинают раздражать хозяина жилья.

В ходе интервью агентству РБК-Украина послу напомнили, что за последние годы в Польше ухудшилось отношение к украинцам и попросили прокомментировать, по какой причине. «Представьте: у вас есть квартира, и вы запускаете туда чужого человека — даже не иностранца. На первых порах вы привыкаете, общаетесь, все как будто нормально. Но проходит время — и это начинает надоедать, раздражать, вызывать дискомфорт. И, в принципе, это самое простое объяснение ощущений в польском обществе», — ответил Боднар.

По его мнению, поляки могут спокойно работать с украинцами, но дома обсуждать их в негативном ключе. «Мол, вот эти украинцы, их здесь столько, и так далее», — добавил он.

С февраля 2022 года, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с Украины выехали почти 10 млн человек. При этом в Польше в настоящее время проживают более 900 тыс. украинских беженцев.

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