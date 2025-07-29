Два сапера погибли при разминировании БПЛА в Сальском районе Ростовской области
12:20 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе Ростовской области. О этом сообщил глава Сальского района Владимир Березовский.
В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.
«К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — написал он в телеграм-канале.
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