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Два сапера погибли при разминировании БПЛА в Сальском районе Ростовской области

12:20 29.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе Ростовской области. О этом сообщил глава Сальского района Владимир Березовский.

В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

«К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — написал он в телеграм-канале.

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