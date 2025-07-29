Два сапера погибли при разминировании БПЛА в Сальском районе Ростовской области

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сапера погибли во время разминирования беспилотника ВСУ в Сальском районе Ростовской области. О этом сообщил глава Сальского района Владимир Березовский.

В ночь на вторник в Ростовской области отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.

«К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — написал он в телеграм-канале.