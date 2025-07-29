Кремль принял к сведению заявление Трампа о сроках урегулирования — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль познакомился с заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования на Украине и незаинтересованности в контактах на высшем уровне. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее», — ответил Песков на соответствующий вопрос и добавил, что «хотел бы избежать каких-то оценок» слов американского лидера.