В Белоруссии с 6 по 30 августа пройдут оперативно-тактические учения ВВС и ПВО

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО пройдут в Белоруссии с 6 по 30 августа под руководством заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Михаила Матросова. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

«Учение пройдет в два этапа. На первом — соединения и воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают вопросы обеспечения противовоздушного прикрытия войск и охраняемых объектов в ходе отражения удара средств воздушного нападения противника и совершения маневра зенитных ракетных подразделений», — говорится в тексте.

В ходе второго этапа после передислокации боевых расчетов зенитных ракетных войск и авиационной составляющей на полигон в Российской Федерации Ашулук пройдет активная фаза учений с боевой стрельбой.