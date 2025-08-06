Япония не намерена поставлять Таиланду боевые беспилотники

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Японии в Камбодже опровергло информацию о планах поставить Таиланду боевые БПЛА. Соответствующее заявление опубликовано на странице диппредставительства в соцсети.

«Посольству Японии стало известно о слухах и [появившейся] информации о том, что правительство страны предоставит Таиланду боевые беспилотники. Эти данные не соответствуют действительности. Японское правительство никогда не планировало предоставлять Таиланду подобное оборудование и не получало от [Бангкока] такого запроса», — утверждается в публикации.

В дипмиссии призвали «не распространять фейковые новости» и подчеркнули, что Токио предоставляет помощь строго в тех областях, которые непосредственно не связаны с международными конфликтами. Правительство Японии, утверждается в заявлении, придает первостепенное значение выполнению условий достигнутого между Камбоджей и Таиландом соглашения о прекращении огня и «скорейшему восстановлению мира».

Ранее ВС Таиланда обвинили Камбоджу в использовании беспилотных летательных аппаратов на приграничной территории.