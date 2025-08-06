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Плахотнюк призвал сторонников объединиться для смены власти в Молдавии

12:32 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Арестованный в Греции бывший лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк призвал своих сторонников объединиться для смены действующей власти в Молдавии.

«Обращаюсь ко всем моим бывшим коллегам из правительства и парламента, ко всем бывшим и нынешним нашим мэрам, советникам, госслужащим, к многим прежним сторонникам, к людям из общественной и частной сфер, которые не согласны с беззаконием и несправедливостью. Давайте сплотимся и создадим сильный, решительный, профессиональный полюс, который сметет эту некомпетентную власть и отправит ее на свалку истории. Давайте воссоздадим нашу команду — ту, что до прихода этих „хороших времен“ и „желтой эпохи“ сумела обеспечить стране стабильность и гражданам — нормальную жизнь», — написал политик в своем телеграм-канале.

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