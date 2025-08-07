В РФ до 2030 года ожидается снижение численности работоспособного населения
14:32 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение численности работоспособного населения ожидается в России до 2030 года, этот показатель снизится почти на 6 миллионов, сообщил в рамках всероссийского форума «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты» замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.
«В перспективе до 2030 года мы ожидаем серьезного снижения численности населения в наиболее производительных возрастах — это 30-39 лет — почти 6 млн. И одновременно [ожидается] увеличение численности населения в старших возрастах», — сказал он.
При этом Платыгин отметил, что до 2030 года ожидается увеличение численности молодежи — от 15 до 29 лет.
«Это наше своеобразное окно возможностей. Чуть забегая вперед, скажу, что до 2030 года примерно 2,2 млн [человек] необходимо дополнительно ежегодно вовлекать на рынок труда для удовлетворения потребности работодателей. Численность выпускников к 2030 году будет приближаться к 2 млн, а это означает, что практически каждого выпускника нам надо доводить до его потенциального работодателя», — добавил замминистра.
По его словам, сегодня РФ находится на минимальном показателе уровня безработицы. С начала года это 2,3-2,2%. Уровень занятости в данный момент максимальный — это 61,6%. Платыгин отметил, что за последние два года в стране существенно снизилась численность потенциальной рабочей силы, а также и численность безработных.
