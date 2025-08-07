0
0
160
НОВОСТИ

В РФ до 2030 года ожидается снижение численности работоспособного населения

14:32 07.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение численности работоспособного населения ожидается в России до 2030 года, этот показатель снизится почти на 6 миллионов, сообщил в рамках всероссийского форума «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты» замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин.

«В перспективе до 2030 года мы ожидаем серьезного снижения численности населения в наиболее производительных возрастах — это 30-39 лет — почти 6 млн. И одновременно [ожидается] увеличение численности населения в старших возрастах», — сказал он.

При этом Платыгин отметил, что до 2030 года ожидается увеличение численности молодежи — от 15 до 29 лет.

«Это наше своеобразное окно возможностей. Чуть забегая вперед, скажу, что до 2030 года примерно 2,2 млн [человек] необходимо дополнительно ежегодно вовлекать на рынок труда для удовлетворения потребности работодателей. Численность выпускников к 2030 году будет приближаться к 2 млн, а это означает, что практически каждого выпускника нам надо доводить до его потенциального работодателя», — добавил замминистра.

По его словам, сегодня РФ находится на минимальном показателе уровня безработицы. С начала года это 2,3-2,2%. Уровень занятости в данный момент максимальный — это 61,6%. Платыгин отметил, что за последние два года в стране существенно снизилась численность потенциальной рабочей силы, а также и численность безработных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 07.08.2025
ОАЭ намерены за 5 лет удвоить товарооборот с РФ — президент
0
14
15:12 07.08.2025
Брюссель никак не участвует в переговорах России и США по Украине — Еврокомиссия
0
77
15:00 07.08.2025
Рубио прав, что Путину и Трампу есть что обсуждать — Ушаков
0
112
14:12 07.08.2025
Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ
0
162
14:00 07.08.2025
Александр Лукашенко обеспокоен агрессивным настроем Польши и стран Балтии в отношении Белоруссии
0
207
13:32 07.08.2025
Потери ВСУ в зоне спецоперации составили свыше 1 335 военнослужащих за сутки — МО РФ
0
205
13:20 07.08.2025
ВС РФ поразили железнодорожный узел в Днепропетровской области
0
223
13:05 07.08.2025
Индия ждет Путина с визитом в конце августа — советник премьера
0
257
13:00 07.08.2025
Президент ОАЭ прибыл в РФ с официальным визитом
0
253
12:32 07.08.2025
Представитель Навроцкого обвинил Туска в потакании Киеву
0
276

Возврат к списку