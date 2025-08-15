Менее 15% немцев ожидают от Трампа поддержки Киева на саммите

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60% жителей Германии не считают, что президент США Дональд Трамп однозначно поддержит Украину на переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом Civey по заказу телеканала Welt.

63% респондентов заявили, что не ожидают однозначной поддержки Киева со стороны Трампа. Только 14% опрошенных думают иначе, еще 23% затруднились с ответом.

Участникам опроса также задали вопрос, чьи переговорные позиции выглядят сильнее в плане урегулирования на Украине. 55% респондентов назвали президента России, 15% — Трампа. Еще 30% опрошенных не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос.