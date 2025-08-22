Под Калининградом столкнулись электропоезд и микроавтобус, один человек погиб

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столкновение электропоезда «Ласточка» и микроавтобуса произошло на железнодорожном переезде в Калининградской области. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

«Столкновение электропоезда с автомобилем произошло около 09:30 (10:30 мск — прим. ТАСС) в поселке Дорожный Гурьевского района. По предварительной информации, водитель микроавтобуса „Мерседес“ выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с движущимся электропоездом», — говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек погиб, один получил телесные повреждения.