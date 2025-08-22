Под Калининградом столкнулись электропоезд и микроавтобус, один человек погиб
13:20 22.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Столкновение электропоезда «Ласточка» и микроавтобуса произошло на железнодорожном переезде в Калининградской области. В результате происшествия один человек погиб, еще один пострадал, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
«Столкновение электропоезда с автомобилем произошло около 09:30 (10:30 мск — прим. ТАСС) в поселке Дорожный Гурьевского района. По предварительной информации, водитель микроавтобуса „Мерседес“ выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, где произошло столкновение с движущимся электропоездом», — говорится в сообщении.
В результате ДТП один человек погиб, один получил телесные повреждения.
НОВОСТИ
- 14:32 22.08.2025
- Трамп сообщил Орбану, что очень зол в связи с нападениями Украины на нефтепровод «Дружба»
- 14:12 22.08.2025
- Лишь 27% украинцев выступают за возвращение границ 1991 года — опрос
- 14:00 22.08.2025
- Изучение иностранного языка в 5-7 классах предлагают сократить до двух уроков в неделю
- 13:32 22.08.2025
- Правительство поддержало идею запретить продажу табака на остановках
- 13:25 22.08.2025
- Сбер: В российском общепите зафиксирован рекордный чек — 4,8 млн рублей
- 13:05 22.08.2025
- ВС России за сутки освободили три населенных пункта в ДНР
- 13:00 22.08.2025
- Бельгия практически удвоит свою армию для участия в крупных военных конфликтах
- 12:32 22.08.2025
- Очередь легковушек на въезд в Польшу из Белоруссии за месяц выросла в 13 раз
- 12:20 22.08.2025
- Крупных лесных пожаров на территории РФ в 2025 году удалось избежать — Куренков
- 12:05 22.08.2025
- Венгрия и Словакия призвали ЕК заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать