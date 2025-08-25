0
0
0
НОВОСТИ

Почти 80% украинцев не доверяют работе Верховной рады — опрос

14:32 25.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 80% украинцев не доверяют работе главного законодательного органа страны — Верховной рады. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, «76% не испытывают доверия» к работе парламента. При этом поддерживает работу народных депутатов только 19% респондентов.

Кроме того, большинство участников опроса отказали в доверии правительству во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. «Кабмину доверяют 28%, не доверяют — 30%, 42% затруднились ответить», — говорится в в исследовании.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 25.08.2025
Президент Польши Навроцкий предложил отказывать бандеровцам в получении гражданства
0
67
14:00 25.08.2025
В ФРГ выдвинули обвинение против американца в шпионаже в пользу Китая
0
95
13:51 25.08.2025
При поддержке «Оренбургнефти» в Бузулуке провели Всероссийский легкоатлетический забег
0
114
13:32 25.08.2025
США предлагают странам Сахеля военную помощь в обмен на литий и золото
0
167
13:20 25.08.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1 130 военнослужащих
0
166
13:05 25.08.2025
Президент Польши наложил вето на законопроект о продлении помощи украинским беженцам
0
207
13:00 25.08.2025
Группировка «Восток» освободила Запорожское Днепропетровской области
0
198
12:41 25.08.2025
Вице-мэр Ракова: До 30 августа в обновленных школах столицы впервые пройдут экскурсии для москвичей
0
193
12:32 25.08.2025
Залужный отказался разговаривать с Вэнсом после перепалки Зеленского с Трампом — СМИ
0
252
12:20 25.08.2025
Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила $68 за баррель
0
219

Возврат к списку