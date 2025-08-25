Почти 80% украинцев не доверяют работе Верховной рады — опрос

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 80% украинцев не доверяют работе главного законодательного органа страны — Верховной рады. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

По данным исследования, «76% не испытывают доверия» к работе парламента. При этом поддерживает работу народных депутатов только 19% респондентов.

Кроме того, большинство участников опроса отказали в доверии правительству во главе с премьер-министром Юлией Свириденко. «Кабмину доверяют 28%, не доверяют — 30%, 42% затруднились ответить», — говорится в в исследовании.