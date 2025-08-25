0
Лидер Южной Кореи заявил, что не откажется сотрудничать с Японией из-за проблем прошлого

15:00 25.08.2025

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил, что не намерен отказываться от сотрудничества с Японией в сфере экономики и безопасности из-за исторических и территориальной проблем. Как передает телеканал MBC, заявление было сделано в ходе пресс-конференции президента на борту самолета, который следовал из Токио в Вашингтон.

Ранее президент Республики Корея подвергся критике из-за того, что в заявлениях по итогам саммита с японским премьером не были упомянуты исторические проблемы двусторонних отношений, включая тему принудительного труда корейцев во время Второй мировой войны и «женщин для утешения» — так называют корейских девушек, которых заставили работать в японских армейских борделях. «Мне известно, что некоторые в нашем обществе видят в этом проблему. Я готов к такой критике», — сказал Ли Чжэ Мён.

«Исторические проблемы и территориальный вопрос, очевидно, существуют и их нужно решать. Но разве нужно отказываться от вопросов, связанных с экономикой, безопасностью, технологиями, социальной сферой и климатом, гуманитарными обменами, если [исторические и территориальные] проблемы не разрешены?» — сказал Ли Чжэ Мён.

Сеул и Токио спорят из-за принадлежности островов Токто, которые после Второй мировой войны контролирует Республика Корея. «Я говорил об этом до того, как пришел к власти. Это так называемый подход двух [параллельных] треков», — подчеркнул южнокорейский лидер.

Ранее в интервью газете «Иомиури» Ли Чжэ Мён заявил, что считает нежелательным пересмотр соглашения между Республикой Корея и Японией от 2015 года, которое касалось компенсаций «женщинам для утешения» и «навсегда решало эту проблему». Предыдущий южнокорейский лидер из либерального лагеря фактически остановил выполнение тех договоренностей, добиваясь новых условий.

