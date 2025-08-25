0
НОВОСТИ

При поддержке «Оренбургнефти» в Бузулуке провели Всероссийский легкоатлетический забег

13:51 25.08.2025

Всероссийский легкоатлетический пробег «Бузулукский полумарафон», организованный при участии входящей в «Роснефть» компанией «Оренбургнефть», объединил более 1100 атлетов из 105 городов России и Казахстана.

Бегуны вышли на дистанции от 600 м до 21 км, в различных возрастных группах – от 4 лет в семейной эстафете, до спортсменов в категории 70 лет и старше. На дистанции 5,5 км одновременно стартовали более 400 бегунов.

Маршрут Бузулукского полумарафона был проложен через исторический центр старинного купеческого города Бузулук, где сохранились деревянные и каменные постройки начала XIX века. Дистанции получили уникальные названия, например, «Троицкая тысяча», «Купеческая верста», «Бузулукская половинка».

Победителей на традиционной полумарафонской дистанции 21 км награждали представители «Оренбургнефти», которые вручили самым быстрым спортсменам подарки от компании.

