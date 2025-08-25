Польша больше не будет оплачивать Starlink для Украины

18:00 Источник: Интерфакс

Польша не сможет далее финансировать доступ к спутниковому интернету Starlink для Украины из-за вето, наложенного президентом Каролем Навроцким, заявил в понедельник вице-премьер, министр цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский.

"Кароль Навроцкий отключает своим решением интернет Украине, так как фактически это означает его решение относительно закона о помощи гражданам Украины", - написал Гавковский в соцсетях.

"Это конец интернету Starlink, который Польша предоставляет охваченной войной Украине. Это также прекращает поддержку хранения данных украинского правительства в безопасном месте", - подчеркнул он.