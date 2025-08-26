Американский режиссер Вуди Аллен внесен в базу сайта «Миротворец»

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале.

В частности, Аллену вменяют «публичную поддержку российской агрессии».