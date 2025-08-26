Американский режиссер Вуди Аллен внесен в базу сайта «Миротворец»
09:32 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американского режиссера Вуди Аллена внесли в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале.
В частности, Аллену вменяют «публичную поддержку российской агрессии».
НОВОСТИ
- 10:32 26.08.2025
- Дипломатам РФ могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны — МИД Чехии
- 10:20 26.08.2025
- Австралия объявила посла Ирана персоной нон грата, закрыла свое посольство в Тегеране
- 10:15 26.08.2025
- Собянин: Занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе
- 10:05 26.08.2025
- Выдача автокредитов в июле сократилась на 38,3% в годовом выражении — НБКИ
- 10:00 26.08.2025
- Угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского будут иметь последствия — Орбан
- 09:20 26.08.2025
- Мантуров назвал продуктивными переговоры РФ и США по космосу
- 09:05 26.08.2025
- Си Цзиньпин встретился с Вячеславом Володиным в Пекине
- 09:00 26.08.2025
- За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА
- 22:40 25.08.2025
- В ГД предложили дополнить экзамен для мигрантов нормами общения с женщинами
- 22:00 25.08.2025
- Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать