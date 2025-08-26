Угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского будут иметь последствия — Орбан
10:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Открытые угрозы в адрес Венгрии со стороны Владимира Зеленского не останутся без последствий. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу „Дружба“, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — написал Орбан в социальных сетях на странице сообщества «Бойцовский клуб», созданного сторонниками правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».
Премьер отметил, что «с помощью шантажа, взрывов и угроз» Украина не сможет обеспечить себе присоединение к ЕС. Орбан также предупредил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».
НОВОСТИ
- 10:32 26.08.2025
- Дипломатам РФ могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны — МИД Чехии
- 10:20 26.08.2025
- Австралия объявила посла Ирана персоной нон грата, закрыла свое посольство в Тегеране
- 10:15 26.08.2025
- Собянин: Занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе
- 10:05 26.08.2025
- Выдача автокредитов в июле сократилась на 38,3% в годовом выражении — НБКИ
- 09:32 26.08.2025
- Американский режиссер Вуди Аллен внесен в базу сайта «Миротворец»
- 09:20 26.08.2025
- Мантуров назвал продуктивными переговоры РФ и США по космосу
- 09:05 26.08.2025
- Си Цзиньпин встретился с Вячеславом Володиным в Пекине
- 09:00 26.08.2025
- За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА
- 22:40 25.08.2025
- В ГД предложили дополнить экзамен для мигрантов нормами общения с женщинами
- 22:00 25.08.2025
- Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать