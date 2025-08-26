0
0
95
НОВОСТИ

Угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского будут иметь последствия — Орбан

10:00 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открытые угрозы в адрес Венгрии со стороны Владимира Зеленского не останутся без последствий. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу „Дружба“, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — написал Орбан в социальных сетях на странице сообщества «Бойцовский клуб», созданного сторонниками правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Премьер отметил, что «с помощью шантажа, взрывов и угроз» Украина не сможет обеспечить себе присоединение к ЕС. Орбан также предупредил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 26.08.2025
Дипломатам РФ могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны — МИД Чехии
0
15
10:20 26.08.2025
Австралия объявила посла Ирана персоной нон грата, закрыла свое посольство в Тегеране
0
57
10:15 26.08.2025
Собянин: Занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе
0
58
10:05 26.08.2025
Выдача автокредитов в июле сократилась на 38,3% в годовом выражении — НБКИ
0
87
09:32 26.08.2025
Американский режиссер Вуди Аллен внесен в базу сайта «Миротворец»
0
164
09:20 26.08.2025
Мантуров назвал продуктивными переговоры РФ и США по космосу
0
167
09:05 26.08.2025
Си Цзиньпин встретился с Вячеславом Володиным в Пекине
0
202
09:00 26.08.2025
За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА
0
198
22:40 25.08.2025
В ГД предложили дополнить экзамен для мигрантов нормами общения с женщинами
0
644
22:00 25.08.2025
Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского
0
661

Возврат к списку