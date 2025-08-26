Угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского будут иметь последствия — Орбан

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открытые угрозы в адрес Венгрии со стороны Владимира Зеленского не останутся без последствий. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу „Дружба“, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — написал Орбан в социальных сетях на странице сообщества «Бойцовский клуб», созданного сторонниками правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

Премьер отметил, что «с помощью шантажа, взрывов и угроз» Украина не сможет обеспечить себе присоединение к ЕС. Орбан также предупредил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».