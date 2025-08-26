Выдача автокредитов в июле сократилась на 38,3% в годовом выражении — НБКИ
10:05 26.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выданных автокредитов в России в июле 2025 года сократилось на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 98,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ), документ есть в распоряжении ТАСС.
«Количество автокредитов, выдаваемых ежемесячно с начала 2025 года, по-прежнему существенно меньше их выдачи за аналогичные периоды прошлого года», — заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
По данным НБКИ, в июле банки выдали 98,3 тыс. кредитов против 88,9 тыс. в июне и 159,3 тыс. в июле 2024 года. В денежном выражении объем составил 135,5 млрд рублей, что на 16% больше июня (116,8 млрд рублей), но на 42,2% меньше уровня 2024 года (234,7 млрд рублей).
В июле 2025 года лидерами по числу выданных кредитов стали Московская область (6,36 тыс.), Москва (6,22 тыс.) и Татарстан (5,06 тыс.). Наибольшие темпы роста за месяц зафиксированы в Рязанской (+18,8%), Иркутской (+18,6%) и Тульской (+18%) областях.
