Собянин: Занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе
10:15 26.08.2025
Москва активно участвует в восстановлении Луганска и Донецка, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. «Мы занимаемся городами-побратимами Луганском и Донецком, - отметил градоначальник. - Занимаемся не разово, а на системной основе. Постоянно, целый год и каждый день. Восстанавливая, ремонтируя тысячи объектов — жилые дома, детские сады, школы, больницы, благоустраиваем дороги, восстанавливаем коммунальные сети и так далее». По словам мэра, одна из серьезных задач на сегодняшний день — восстановление районов Донецка, находившихся под прямым огнем артиллерии.
Мэр также сообщил, что Москва оказывает помощь Минобороны РФ в производстве беспилотников и их бесплатной поставке, а также поддерживает систему противовоздушной системы обороны, обеспечивающую безопасность Московского региона и Центрального округа.
Как отмечает Собянин, «поддержка ВПК, включая строительство производственных площадей, которые мы передаем под нужды оборонно-промышленного комплекса, — это основа для того, чтобы обеспечить необходимым наших ребят с точки зрения вооружения». Мэр также напомнил, что в мегаполисе развернулось волонтерское движение, представители которого отправляют гуманитарную помощь участникам СВО и жителям приграничных территорий.
