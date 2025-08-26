0
НОВОСТИ

Собянин: Занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе

10:15 26.08.2025

Москва активно участвует в восстановлении Луганска и Донецка, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. «Мы занимаемся городами-побратимами Луганском и Донецком, - отметил градоначальник. - Занимаемся не разово, а на системной основе. Постоянно, целый год и каждый день. Восстанавливая, ремонтируя тысячи объектов — жилые дома, детские сады, школы, больницы, благоустраиваем дороги, восстанавливаем коммунальные сети и так далее». По словам мэра, одна из серьезных задач на сегодняшний день — восстановление районов Донецка, находившихся под прямым огнем артиллерии.

Мэр также сообщил, что Москва оказывает помощь Минобороны РФ в производстве беспилотников и их бесплатной поставке, а также поддерживает систему противовоздушной системы обороны, обеспечивающую безопасность Московского региона и Центрального округа.

Как отмечает Собянин, «поддержка ВПК, включая строительство производственных площадей, которые мы передаем под нужды оборонно-промышленного комплекса, — это основа для того, чтобы обеспечить необходимым наших ребят с точки зрения вооружения». Мэр также напомнил, что в мегаполисе развернулось волонтерское движение, представители которого отправляют гуманитарную помощь участникам СВО и жителям приграничных территорий.

НОВОСТИ

10:32 26.08.2025
Дипломатам РФ могут запретить свободное передвижение внутри Шенгенской зоны — МИД Чехии
10:20 26.08.2025
Австралия объявила посла Ирана персоной нон грата, закрыла свое посольство в Тегеране
10:05 26.08.2025
Выдача автокредитов в июле сократилась на 38,3% в годовом выражении — НБКИ
10:00 26.08.2025
Угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского будут иметь последствия — Орбан
09:32 26.08.2025
Американский режиссер Вуди Аллен внесен в базу сайта «Миротворец»
09:20 26.08.2025
Мантуров назвал продуктивными переговоры РФ и США по космосу
09:05 26.08.2025
Си Цзиньпин встретился с Вячеславом Володиным в Пекине
09:00 26.08.2025
За ночь над регионами РФ перехвачены и уничтожены 43 украинских БПЛА
22:40 25.08.2025
В ГД предложили дополнить экзамен для мигрантов нормами общения с женщинами
22:00 25.08.2025
Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского
