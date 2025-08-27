Владельцы столичных магазинов передают бойцам СВО продукты, одежду и технику

14:17

Собственники столичных магазинов регулярно отправляют посылки с гуманитарной помощью участникам специальной военной операции (СВО). В основном, пересылают продукты, которые могут долго храниться. В частности, владельцы девяти универсамов, строительных и хозяйственных магазинов в районах Гольяново и Косино-Ухтомский собрали более 250 упаковок тушенки, гречки и консервов, а также лапшу быстрого приготовления, печенье, шоколад, сухофрукты, сгущенное молоко, чай, кофе, сахар и воду.

Владельцы сетевых супермаркетов в Преображенском отправили военнослужащим сотни банок рыбных и мясных консервов, а также консервированного зеленого горошка и кукурузы. Продуктовые магазины в Сокольниках собрали продукты для формирования сухих пайков.

А представители магазина хозяйственных товаров в Войковском районе Северного административного округа добавляют в посылки протеиновые батончики и энергетические напитки, помогающие военнослужащим сохранять концентрацию, а также еду быстрого приготовления.

В Северо-Восточном административном округе участникам СВО оказывают помощь владельцы торговых центров, супермаркетов, химчисток и прачечных. Они отправили сотни килограммов гречки, риса, макарон, муки и сахара, бутылки подсолнечного масла и сока, печенье и свежие пирожные, пряники и банки сгущенного молока. Чай и сладкие продукты (печенье, конфеты) отправляют в зону СВО владельцы магазинов из района Куркино Северо-Западного административного округа.

Также столичные бизнесмены передают участникам СВО средства личной гигиены, медикаменты, сезонную одежду, среди которой куртки, сапоги и термобелье, стройматериалы и технику, в том числе квадрокоптеры и автомобили.