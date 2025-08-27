ВСУ за сутки потеряли около 1 275 военнослужащих на всех направлениях СВО

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарные суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили порядка 1 275 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял свыше 175 военнослужащих, в зоне группировки «Запад» — более 230. Действиями группировок «Южная» и «Центр» было уничтожено до 190 и более 400 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли до 215 солдат в зоне группировки «Восток» и более 65 в зоне ответственности группировки «Днепр».

Кроме того, противник потерял 16 боевых бронированных машин, танк и 17 артиллерийских орудий.