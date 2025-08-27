ВС РФ всегда бьют лишь по военным целям, это позиция Путина — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин всегда занимает очень ответственную позицию, поэтому российские войска наносят удары исключительно по военным целям. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о возможностях удара «Орешником» по административным сооружениям украинского режима в Киеве.

«Президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию, — указал Песков. — Наши вооруженные силы — они наносят удары по военным и околовоенным целям».

«Эта позиция президента — она сохраняется и будет сохраняться, безусловно, дальше», — заключил представитель Кремля.