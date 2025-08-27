Европейцы не хотят отправки военных своих стран на Украину — WSJ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские лидеры вынуждены признать, что многие избиратели в их странах против отправки военных на Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«У плана по отправке тысяч европейских военных на Украину в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой есть ключевой скептик — это общественность в Европе», — пишет издание.

Как передает WSJ, страны Восточной Европы не хотят уменьшать количество военных на собственных границах. Значительная часть населения Италии и Германии, «которых преследует прошлое Второй мировой войны», также выступает против идеи направить войска. Дания, Нидерланды и Эстония выразили готовность выделить военных, отмечает газета. Британия в случае участия в «миротворческой миссии» будет уделять внимание «воздушному и морскому пространству», пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников. Вместе Лондон и Париж планируют выделить 6-10 тыс. военных.

У европейских чиновников нет понимания, будут ли США готовы поддержать такую миссию. Без поддержки Вашингтона им будет сложно «продать общественности идею какой-либо отправки военных», указывает газета. Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп исключил отправку американских военных, однако заявлял, что Вашингтон «сыграет какую-то роль в гарантировании безопасности Украины».