Европейцы не хотят отправки военных своих стран на Украину — WSJ
15:00 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские лидеры вынуждены признать, что многие избиратели в их странах против отправки военных на Украину. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
«У плана по отправке тысяч европейских военных на Украину в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой есть ключевой скептик — это общественность в Европе», — пишет издание.
Как передает WSJ, страны Восточной Европы не хотят уменьшать количество военных на собственных границах. Значительная часть населения Италии и Германии, «которых преследует прошлое Второй мировой войны», также выступает против идеи направить войска. Дания, Нидерланды и Эстония выразили готовность выделить военных, отмечает газета. Британия в случае участия в «миротворческой миссии» будет уделять внимание «воздушному и морскому пространству», пишет издание со ссылкой на неназванных чиновников. Вместе Лондон и Париж планируют выделить 6-10 тыс. военных.
У европейских чиновников нет понимания, будут ли США готовы поддержать такую миссию. Без поддержки Вашингтона им будет сложно «продать общественности идею какой-либо отправки военных», указывает газета. Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп исключил отправку американских военных, однако заявлял, что Вашингтон «сыграет какую-то роль в гарантировании безопасности Украины».
НОВОСТИ
- 15:32 27.08.2025
- Гарантии безопасности Киеву по модели 5 статьи Устава НАТО — основные обсуждаемые — Мелони
- 15:12 27.08.2025
- Большинство немцев считают, что Киев должен быть готов к уступкам территорий — Die Welt
- 14:32 27.08.2025
- ВС РФ всегда бьют лишь по военным целям, это позиция Путина — Песков
- 14:17 27.08.2025
- Владельцы столичных магазинов передают бойцам СВО продукты, одежду и технику
- 14:12 27.08.2025
- ВСУ за сутки потеряли около 1 275 военнослужащих на всех направлениях СВО
- 14:00 27.08.2025
- Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве
- 13:32 27.08.2025
- Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов — Росрыболовство
- 13:20 27.08.2025
- Российские туристы пострадали в ДТП в Абхазии
- 13:05 27.08.2025
- Европа опасается отправлять войска на Украину из-за непредсказуемости США — СМИ
- 13:00 27.08.2025
- ВС РФ освободили Первое Мая в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать