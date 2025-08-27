Гарантии безопасности Киеву по модели 5 статьи Устава НАТО — основные обсуждаемые — Мелони
15:32 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что гарантии безопасности Украине по модели 5-й статьи Устава НАТО — основанной рассматриваемый западными союзниками Киева механизм.
«Италия всегда отмечала, что залогом мира являются надежные гарантии безопасности Украине. С этого надо начинать, и это было утверждено на недавней встрече в Вашингтоне между европейцами, американцами и Украиной. Предложение Италии, основанное на механизме, вдохновленном статьей 5 Устава НАТО (о коллективной обороне), — сейчас основное в обсуждениях», — сказала она, выступая на форуме в Римини.
