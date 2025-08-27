0
НОВОСТИ

В 2025 году в вузах РФ будут обучаться 5 млн студентов — Чернышенко

16:00 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число студентов, которые будут учиться в российских вузах в 2025-2026 учебному году, составляет 5 миллионов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«В этом году 5 миллионов студентов будут учиться в 1,2 тыс. вузах по всей стране», — сказал он.

