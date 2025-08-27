В 2025 году в вузах РФ будут обучаться 5 млн студентов — Чернышенко
16:00 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число студентов, которые будут учиться в российских вузах в 2025-2026 учебному году, составляет 5 миллионов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
«В этом году 5 миллионов студентов будут учиться в 1,2 тыс. вузах по всей стране», — сказал он.
НОВОСТИ
- 17:00 27.08.2025
- Премьер Дании извинилась перед гренландками за принудительную контрацепцию в 60-е годы
- 16:44 27.08.2025
- В Северной Осетии пресекли попытку поджога самолета в аэропорту Владикавказ
- 16:12 27.08.2025
- Правительство ФРГ приняло законопроект о новой модели военной службы в Германии — DPA
- 15:32 27.08.2025
- Гарантии безопасности Киеву по модели 5 статьи Устава НАТО — основные обсуждаемые — Мелони
- 15:12 27.08.2025
- Большинство немцев считают, что Киев должен быть готов к уступкам территорий — Die Welt
- 15:00 27.08.2025
- Европейцы не хотят отправки военных своих стран на Украину — WSJ
- 14:32 27.08.2025
- ВС РФ всегда бьют лишь по военным целям, это позиция Путина — Песков
- 14:17 27.08.2025
- Владельцы столичных магазинов передают бойцам СВО продукты, одежду и технику
- 14:12 27.08.2025
- ВСУ за сутки потеряли около 1 275 военнослужащих на всех направлениях СВО
- 14:00 27.08.2025
- Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать