Около 1 700 школ построено в РФ к 1 сентября — Кравцов

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 1 700 новых школ построено в России к 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«В целом, построено к 1 сентября порядка 1 700 новых школ, откроется 43 школы, и мы перевыполняем поручение президента [РФ Владимира Путина]. 1 300 школ, — задачу ставил президент, — мы перевыполнили и ввели порядка миллиона новых мест», — сказал он.

Кравцов добавил, что с 2025 года будет проводиться капитальный ремонт не только школ, но и детских садов, колледжей и общежитий колледжей. «Сегодня уверенно мы можем сказать, что система образования, в том числе в воссоединенных регионах и приграничных регионах, готова к началу учебного года», — заключил он.