Альпинист Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау

Альпинист Александр Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау. Об этом сообщает пресс-служба Федерации альпинизма России.

«27 августа во время восхождения на Джанги-Тау (Безенги) погиб Александр Расторгуев. По предварительной информации, спортивная группа, вышедшая на маршрут 25 августа, попала под камнепад. Вертолет эвакуировал двоих участников, — говорится в сообщении. — Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорова, получила травмы и доставлена в больницу».