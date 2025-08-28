Альпинист Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау
15:32 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Альпинист Александр Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау. Об этом сообщает пресс-служба Федерации альпинизма России.
«27 августа во время восхождения на Джанги-Тау (Безенги) погиб Александр Расторгуев. По предварительной информации, спортивная группа, вышедшая на маршрут 25 августа, попала под камнепад. Вертолет эвакуировал двоих участников, — говорится в сообщении. — Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорова, получила травмы и доставлена в больницу».
НОВОСТИ
- 15:12 28.08.2025
- РФ надеется, что имена заказчиков теракта на «Северных потоках» станут известны — Песков
- 15:00 28.08.2025
- В состав ВМФ РФ приняты три современных боевых корабля
- 14:32 28.08.2025
- Модные показы, выставка и деловые сессии: в Москве стартовал BRICS+ Fashion Summit
- 14:32 28.08.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих в зоне СВО
- 14:12 28.08.2025
- Смещение центра мировой экономики в Азию открывает новые возможности — Путин
- 14:00 28.08.2025
- Утрата Австрией нейтралитета требует переноса из Вены офисов МАГАТЭ, ООН, ОПЕК — Медведев
- 13:32 28.08.2025
- ВМС США направили по меньшей мере семь кораблей к берегам Венесуэлы — FT
- 13:20 28.08.2025
- Группировка войск «Южная» освободила Нелеповку в ДНР — МО РФ
- 13:05 28.08.2025
- В РФ в учениях по безопасности впервые принимают участие сотрудники детских садов
- 13:00 28.08.2025
- Венгрия запретила въезд в Шенгенскую зону подозреваемому в атаке на «Дружбу» командиру ВСУ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать