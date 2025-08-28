0
НОВОСТИ

Альпинист Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау

15:32 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Альпинист Александр Расторгуев погиб во время восхождения на гору Джанга-Тау. Об этом сообщает пресс-служба Федерации альпинизма России.

«27 августа во время восхождения на Джанги-Тау (Безенги) погиб Александр Расторгуев. По предварительной информации, спортивная группа, вышедшая на маршрут 25 августа, попала под камнепад. Вертолет эвакуировал двоих участников, — говорится в сообщении. — Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорова, получила травмы и доставлена в больницу».

