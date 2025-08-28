Русофобия станет уголовно наказуемым преступлением в РФ, уверен Фадеев
16:00 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Русофобия обязательно будет криминализирована в РФ и станет запрещенной темой. Такую уверенность высказал глава СПЧ Валерий Фадеев на церемонии прощания с коллегой по Совету Кириллом Вышинским, который умер на 59-м году жизни после продолжительной болезни.
Фадеев отметил, что одна из важнейших инициатив Кирилла Вышинского в качестве члена СПЧ — это борьба с русофобией, которая часто воспринималась как историческая тема.
«Кирилл сказал, нет — это тема политическая и даже правовая, потому что русофобия — это инструмент борьбы против российского государства. Он так поставил вопрос, и президент России его поддержал. Это проблема уголовного права, а не политологических дискуссий.
Эта работа ведется правительством, Государственной думой, и мы завершим эту работу. Мы обязательно сделаем русофобию запрещенной фактически темой», — сказал Фадеев.
Он добавил, что Вышинский сам испытал на себе, что такое русофобия и что такое ненависть к России, ненависть к русским в широком смысле слова, попав в «украинские застенки». «Кирилл Валерьевич выстоял, выдержал, он победил», — сказал глава СПЧ. Фадеев подчеркнул, что теперь идет «серьезная война с целым Западом», и в РФ много героев, поэтому страна победит, а Вышинский «был одним из первых ее героев».
