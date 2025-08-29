Индия не будет предпринимать ответных действий после роста торговых пошлин США — Bloomberg
13:32 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия в настоящее время исключает возможные действия в ответ на увеличение торговых тарифов США до 50%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в индийском министерстве торговли и экономического развития.
По его словам, хотя торговые переговоры Индии и США сейчас отложены, ключевые министерства двух стран продолжают поддерживать каналы связи и проводят в режиме онлайн неформальные консультации по важнейшим вопросам, включая оборону и внешнюю политику. Нью-Дели будет продолжать работать с Вашингтоном над подписанием двустороннего торгового соглашения, несмотря на то что дата следующего раунда переговоров пока не назначена, отмечается в сообщении. Запланированный в Нью-Дели на 25–29 августа шестой раунд переговоров был отложен по решению американской стороны.
Собеседник Bloomberg подчеркнул, что торговое соглашение не может быть подписано до тех пор, пока не будут снижены тарифы США и отменены дополнительные американские пошлины, введенные из-за закупки Индией российской нефти.
НОВОСТИ
- 14:32 29.08.2025
- Армения и США будут сотрудничать в области безопасности границ
- 14:12 29.08.2025
- Детали беседы Путина и Трампа на Аляске не раскрываются сознательно — Песков
- 14:00 29.08.2025
- Температура воздуха на всей территории РФ будет выше нормы в ближайшие 10 дней — Вильфанд
- 13:27 29.08.2025
- Путин не исключает встречу с Зеленским, но она должна быть подготовлена — Песков
- 13:05 29.08.2025
- Июль в РФ стал третьим самым теплым месяцем за всю историю наблюдений — Вильфанд
- 13:00 29.08.2025
- Китай уклонился от предложения США провести первые переговоры министров обороны —СМИ
- 12:33 29.08.2025
- Городецкие пряники и юколу отправили в зону СВО участники «Вкусов России»
- 12:32 29.08.2025
- Конституционный суд Таиланда отстранил от должности премьера Пхетхонгтхан Чинават
- 12:20 29.08.2025
- Бельгия передаст Украине оружие на 100 млн евро и ускорит передачу F-16
- 12:05 29.08.2025
- Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в РФ — Роспотребнадзор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать