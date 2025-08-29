0
НОВОСТИ

Индия не будет предпринимать ответных действий после роста торговых пошлин США — Bloomberg

13:32 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия в настоящее время исключает возможные действия в ответ на увеличение торговых тарифов США до 50%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в индийском министерстве торговли и экономического развития.

По его словам, хотя торговые переговоры Индии и США сейчас отложены, ключевые министерства двух стран продолжают поддерживать каналы связи и проводят в режиме онлайн неформальные консультации по важнейшим вопросам, включая оборону и внешнюю политику. Нью-Дели будет продолжать работать с Вашингтоном над подписанием двустороннего торгового соглашения, несмотря на то что дата следующего раунда переговоров пока не назначена, отмечается в сообщении. Запланированный в Нью-Дели на 25–29 августа шестой раунд переговоров был отложен по решению американской стороны.

Собеседник Bloomberg подчеркнул, что торговое соглашение не может быть подписано до тех пор, пока не будут снижены тарифы США и отменены дополнительные американские пошлины, введенные из-за закупки Индией российской нефти.

