Температура воздуха на всей территории РФ будет выше нормы в ближайшие 10 дней — Вильфанд

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура выше климатической нормы будет отмечаться с 29 августа по 7 сентября фактически на всей территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Прогноз аномалии температуры на 10 дней, с 29 августа по 7 сентября, показывает, что температура выше нормы будет в основном на всей территории страны», — сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

По его словам, заметное понижение прогнозируется лишь в регионах Западной Сибири: Омской, Томкой, Новосибирской и Кемеровской областях. Однако понижение означает не холодную погоду, а прекращение 30-градусной жары. Отметки будут находиться в диапазоне 20 градусов тепла.