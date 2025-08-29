Детали беседы Путина и Трампа на Аляске не раскрываются сознательно — Песков
14:12 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все детали беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не раскрываются сознательно в интересах урегулирования. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос о словах главы турецкого МИД Хакана Фидана о якобы готовности РФ к территориальным компромиссам при урегулировании украинского конфликта.
«Мы сознательно сами не раскрываем всех деталей беседы двух президентов, которая состоялась на Аляске. <…> Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования, но мы считаем, что какие-либо детали совершенно давать не целесообразно. В интересах урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента подтвердил, что беседа была нужная, напомнив, что и сам президент Путин об этом говорил. «Она была своевременная, она была содержательная и очень конструктивная», — добавил Песков.
