Прах Щедрина и Плисецкой будет развеян над Россией — глава фонда

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прах Родиона Щедрина вместе с прахом Майи Плисецкой будет развеян над Россией, дата церемонии еще не определена. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев.

«Прах Родиона Константиновича будет развеян над Россией вместе с прахом Майи Михайловны Плисецкой в соответствии с завещанием. Когда это произойдет, еще неизвестно», — сообщил Пелешев.