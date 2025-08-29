Прах Щедрина и Плисецкой будет развеян над Россией — глава фонда
15:00 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прах Родиона Щедрина вместе с прахом Майи Плисецкой будет развеян над Россией, дата церемонии еще не определена. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев.
«Прах Родиона Константиновича будет развеян над Россией вместе с прахом Майи Михайловны Плисецкой в соответствии с завещанием. Когда это произойдет, еще неизвестно», — сообщил Пелешев.
