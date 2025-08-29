Вэнс заявил, что готов стать президентом США, «если с Трампом случится трагедия»
15:32 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост главы государства, если Дональд Трамп не сможет завершить свой президентский срок.
«Я абсолютно уверен, что президент США в хорошей форме, отработает свой срок до конца и совершит великие дела для американского народа. Если, не дай Бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего опыта работы, чем тот, который я получил за последние 200 дней», — сказал он газете USA Today.
