ЕК увеличит военные расходы в бюджете 2028–2034 гг. в 5-10 раз

16:12 29.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предлагает увеличить финансирование европейского военно-промышленного комплекса в 5-10 раз в рамках бюджета ЕС на 2028–2034 годы, средства пойдут на перевооружение, укрепление внешних границ сообщества и помощь Киеву. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Латвии.

«В нашем долгосрочном финансовом планировании в рамках долгосрочного бюджета, который мы предложили (на 2028–2034 годы — прим. ТАСС) финансирование на военную мобильность, военный сектор и усиление границ ЕС было очень сильно увеличено — в 5-10 раз от того, что есть сегодня», — сказала она.

