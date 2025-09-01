0
0
144
НОВОСТИ

Путин пообщался с Си Цзиньпином и Моди перед началом заседания ШОС

09:05 01.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед началом заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент ТАСС.

Беседа прошла в кулуарах, три лидера оживленно и смеясь поговорили «на ногах» в присутствии переводчиков. Также президент по пути на церемонию фотографирования отдельно перекинулся несколькими словами с Моди. Были короткие контакты и с некоторыми другими лидерами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 01.09.2025
Встреча премьеров стран ШОС пройдет в ноябре в Москве — Путин
0
78
09:20 01.09.2025
Экономика стран ШОС приблизилась к $30 трлн, растет ее влияние — Си Цзиньпин
0
116
09:01 01.09.2025
2ГИС в режиме навигатора начал показывать таймеры светофоров в больше части Москвы
0
139
09:00 01.09.2025
Силы ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА над регионами России и Черным и Азовским морями
0
132
20:40 31.08.2025
ВС РФ освободили всю территорию юга ДНР - Пушилин
0
729
18:30 31.08.2025
Армения и Пакистан приняли решение об установлении дипломатических отношений
0
715
18:04 31.08.2025
В рамках саммита ШОС в Тяньцзине у президента Путина запланирована встреча с премьером Словакии Фицо
0
765
16:20 31.08.2025
Мерц: Никто не говорит о наземных войсках на Украине в настоящий момент
0
842
13:17 31.08.2025
Фон дер Ляйен пообещала «прифронтовой» Польше новые военные дотации
0
970
12:50 31.08.2025
Эрдоган: Турция будет терпеливо продолжать реализовывать свою мирную дипломатию
0
929

Возврат к списку