Путин пообщался с Си Цзиньпином и Моди перед началом заседания ШОС

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин кратко пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди перед началом заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент ТАСС.

Беседа прошла в кулуарах, три лидера оживленно и смеясь поговорили «на ногах» в присутствии переводчиков. Также президент по пути на церемонию фотографирования отдельно перекинулся несколькими словами с Моди. Были короткие контакты и с некоторыми другими лидерами.