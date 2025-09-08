0
НОВОСТИ

Предостережения из-за роста цен на продукты получили 5 300 компаний за полгода — Краснов

10:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуроры в связи с ростом цен на продукты питания в первом полугодии 2025 г. объявили предостережения руководителям более 5 тыс. хозяйствующих субъектов. Об этом в интервью РБК сообщил генпрокурор России Игорь Краснов.

«Только в первом полугодии 2025 года прокуроры по моему поручению дали оценку более чем 400 случаям роста цен на продукты питания. По итогам руководителям 5 300 хозяйствующих субъектов объявлены предостережения. Эту работу мы проводили совместно с правительством, ФАС, сельхозпроизводителями, ретейлерами. Главное здесь — прямое и честное общение с бизнесом», — сказал Краснов.

