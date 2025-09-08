Собянин: Роботическая хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией
10:09 08.09.2025
В Москве врачи все активнее применяют в своей работе роботическую хирургию и использование этой технологии превратилось в новый стандарт лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. За семь месяцев 2025 года в мегаполисе провели более 2000 роботизированных хирургических вмешательств, что позволило достичь показателя всего прошлого года. По словам мэра Сергея Собянина, роботизированные операции расширяют возможности врачей. «За счет ювелирной точности и минимальной травматичности они могут выполнять вмешательства, которые еще недавно считались крайне сложными, - отмечает градоначальник. - Пациенты после них быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни. Мы изменили саму философию онкопомощи в столице, делая ее более ориентированной на человека, безопасной и технологичной».
Пациенты в российской столице теперь могут получить нужную хирургическую помощь по самым инновационным мировым методикам в таких онкологических центрах, как Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», Московская городская онкологическая больница № 62, онкоцентр № 1 городской клинической больницы имени С.С. Юдина, Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова.
НОВОСТИ
- 10:20 08.09.2025
- Милитаризм европейцев затрудняет урегулирование на Украине — Песков
- 10:05 08.09.2025
- Лула да Силва становится лидером борьбы глобального Юга против тарифных мер США — эксперт
- 10:00 08.09.2025
- Предостережения из-за роста цен на продукты получили 5 300 компаний за полгода — Краснов
- 09:32 08.09.2025
- Президент Венесуэлы отдал приказ о мобилизации 25 тыс. военнослужащих
- 09:20 08.09.2025
- Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины, но уверен, что конфликт будет урегулирован
- 09:05 08.09.2025
- В мире понимают причины СВО — Песков
- 09:00 08.09.2025
- За ночь над регионами России уничтожены семь украинских БПЛА
- 20:40 07.09.2025
- Орбан: ЕС нужно реорганизовать для того, чтобы избежать его распада
- 20:20 07.09.2025
- Сирийские беженцы, похоже, не торопятся покинуть ФРГ и вернуться на родину
- 20:00 07.09.2025
- Россия с начала июля экспортировала 7 млн т зерна
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать