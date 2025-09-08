0
Собянин: Роботическая хирургия стала новым стандартом в борьбе с онкологией

10:09 08.09.2025

В Москве врачи все активнее применяют в своей работе роботическую хирургию и использование этой технологии превратилось в новый стандарт лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. За семь месяцев 2025 года в мегаполисе провели более 2000 роботизированных хирургических вмешательств, что позволило достичь показателя всего прошлого года. По словам мэра Сергея Собянина, роботизированные операции расширяют возможности врачей. «За счет ювелирной точности и минимальной травматичности они могут выполнять вмешательства, которые еще недавно считались крайне сложными, - отмечает градоначальник. - Пациенты после них быстрее восстанавливаются и возвращаются к привычной жизни. Мы изменили саму философию онкопомощи в столице, делая ее более ориентированной на человека, безопасной и технологичной».

Пациенты в российской столице теперь могут получить нужную хирургическую помощь по самым инновационным мировым методикам в таких онкологических центрах, как Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», Московская городская онкологическая больница № 62, онкоцентр № 1 городской клинической больницы имени С.С. Юдина, Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С.П. Боткина, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова.

