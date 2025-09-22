Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР
12:05 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей белорусской границы недружественным политическим шагом по отношению к Китаю. Об этом сообщило агентство БелТА.
«Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит», — сказал белорусский лидер на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си.
НОВОСТИ
- 12:32 22.09.2025
- На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
- 12:20 22.09.2025
- Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
- 12:00 22.09.2025
- Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти
- 11:32 22.09.2025
- Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР
- 11:25 22.09.2025
- Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки
- 11:20 22.09.2025
- ВСУ сжигают на свалке в Херсоне тела собственных бойцов — Сальдо
- 11:05 22.09.2025
- Путин назвал обеспечение прав бизнеса важным условием развития мировой торговли
- 11:00 22.09.2025
- Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию
- 10:32 22.09.2025
- Половина поляков высказалась за возвращение всеобщей воинской обязанности — опрос
- 10:20 22.09.2025
- Новый пакет санкций ЕС против РФ согласован с США — глава МИД Франции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать