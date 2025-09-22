0
0
84
НОВОСТИ

Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР

12:05 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей белорусской границы недружественным политическим шагом по отношению к Китаю. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит», — сказал белорусский лидер на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 22.09.2025
На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
0
29
12:20 22.09.2025
Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
0
67
12:00 22.09.2025
Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти
0
102
11:32 22.09.2025
Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР
0
150
11:25 22.09.2025
Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки
0
147
11:20 22.09.2025
ВСУ сжигают на свалке в Херсоне тела собственных бойцов — Сальдо
0
165
11:05 22.09.2025
Путин назвал обеспечение прав бизнеса важным условием развития мировой торговли
0
176
11:00 22.09.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию
0
182
10:32 22.09.2025
Половина поляков высказалась за возвращение всеобщей воинской обязанности — опрос
0
265
10:20 22.09.2025
Новый пакет санкций ЕС против РФ согласован с США — глава МИД Франции
0
263

Возврат к списку