Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытие Польшей белорусской границы недружественным политическим шагом по отношению к Китаю. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков — политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит», — сказал белорусский лидер на встрече с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си.