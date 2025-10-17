0
Еврокомиссия рассчитывает выделить Киеву еще 25 млрд евро за счет средств РФ — Politico

09:32 17.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) ищет способы, при помощи которых можно было бы выделить Украине еще 25 млрд евро «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов на личных счетах. Таким образом в Брюсселе рассчитывают увеличить сумму в 140 млрд евро, которую ЕК в сентябре обещала передать Киеву за счет средств РФ, следует из документа, оказавшегося в распоряжении газеты Politico.

«Необходимо рассмотреть [вариант], можно ли расширить инициативу по „репарационному кредиту“ на другие замороженные [российские] активы на территории ЕС», — следует из циркуляра ЕК, разосланного в европейские столицы. В документе сразу указывается, что легальность этого процесса «еще не оценили в подробностях» и что без такого анализа не может быть принято никаких решений.

Ожидается, что министры финансов стран ЕС обсудят предложение ЕК на встрече в ноябре. Если они согласятся предоставить Украине кредит, средства пойдут на «развитие технологической и промышленной базы украинского оборонного сектора» и на его интеграцию в европейский ВПК, отмечает газета.

