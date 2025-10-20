Россиянин утонул во время купания в море на острове Пхукет
10:20 20.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянин погиб на таиландском курортном острове Пхукет во время купания в Андаманском море. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в полиции провинции Пхукет.
«Инцидент произошел в воскресенье вечером на пляже Карон. 56-летний россиянин плавал в море, но в какой-то момент начал звать на помощь. Спасатели вытащили его на берег в бессознательном состоянии. Реанимировать его не удалось», — сказал представитель полиции.
Таиландские правоохранительные органы уведомили о случившемся генконсульство России в провинции Пхукет, которое предупредило российских туристов об опасности обратных течений в море в это время года.
С июня этого года на Пхукете в общей сложности утонули шестеро россиян.
